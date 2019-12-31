İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi

31.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:50

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.



İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne ait toplam 23 madde görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda Turgut Mahallesi 3511 ada 35 numaralı parselde ruhsatlı binanın projesine aykırı yapılan ilave imalatlar nedeniyle mülk sahibine 3 bin 514 TL cezai işlem uygulanmasına karar verilirdi. Toplantının devamında Yenişehir Mahallesi 3566 ada 30 numaralı parselde bulunan yapı kayıt belgeli yapının yıkılıp, taşıyıcı sisteminin değiştirilerek yeni inşaat yapılması nedeniyle 54 bin 673,84 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA