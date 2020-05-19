İzmit Belediyesi Gençlik Korosu'ndan 19 Mayıs'a özel klip
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İzmit Belediyesi Gençlik Korosu'ndan 19 Mayıs'a özel klip

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" eserini seslendirdi.

İzmit Belediyesi Gençlik Korosu'ndan 19 Mayıs'a özel klip
19.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:49

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" eserini seslendirdi.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve şefliğini Kenan Serhat İnce'nin yaptığı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kars yöresine ait olan "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" türküsünü seslendirdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı günün 101'inci yıl dönümünde korona virüs salgını nedeniyle türküyü evlerinden seslendiren gençler, izleyicilerin beğenisini topladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen seslendirdikleri türküden dolayı Türk Halk Müziği Gençlik Korosuna teşekkürlerini ileten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Böyle anlamlı bir bayramda bizleri bu güzel eserle buluşturan başta Koro Şefi Kenan Serhat İnce olmak üzere emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Biz sanatın ve sanatçının önünü açmaya, gençlerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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