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İzmit Belediyesi gebe eğitim programlarına devam ediyor

İzmit Belediyesi gebe eğitim programlarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyetleri arasında yer alan Kadın Sağlığı Eğitimleri kapsamında her salı günü gebe eğitimleri veriliyor.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyetleri arasında yer alan Kadın Sağlığı Eğitimleri kapsamında her salı günü gebe eğitimleri veriliyor.

İzmit Belediyesinin anne adaylarının bilinçli bir hamilelik geçirmesi adına hayata geçirdiği Gebe Eğitim Sınıfı'nda eğitimler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Kadın Doğum Uzmanı ve Hipnoterapist Op. Dr. İnci Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde "Doğumda Bedenimde Neler Oluyor?" ve "Doğumda Nefes" konu başlıklarıyla eğitimler yapılmıştı. Bugün de saat 12.30-13.30 arasında online olarak yapılacak olan eğitimde Kadın Doğum Uzmanı ve Hipnoterapist Op. Dr. İnci Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde, konuk doktor Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Özyer Bektaş eşliğinde "Yenidoğan Dönemi, Göbek Bakımı ve Sünnet" konuları konuşulacak. İzmit Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, "Anne adayları ve yenidoğan bebek bakımı hakkında sorularına cevap arayan anneler davetlidir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

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