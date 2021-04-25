İzmit Belediyesi, eşini kaybeden yaşlı kadına umut oluyor
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İzmit Belediyesi, eşini kaybeden yaşlı kadına umut oluyor

İzmit Belediyesi, eşini kaybeden yaşlı kadına umut oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ve ekonomik problemler yaşayan yaşlı kadın ve oğluna desteklerini sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ve ekonomik problemler yaşayan yaşlı kadın ve oğluna desteklerini sürdürüyor.

İzmit Belediyesi ekonomik yönden zor durumda olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. "Kardeş Eller", "Gıda Bankası" projeleri ve kendi öz kaynakları, bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan İzmit Belediyesi geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ve ekonomik olarak zor durumda olan Pakize Oğul isimli yaşlı kadın ve oğluna yardım elini uzattı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yerinde incelemelerde, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen Pakize Oğul ve oğluna destek vermeye başlanıldı. Bu doğrultuda aileye gıda kolisi, giyim, battaniye ve ocak desteği sağlandı. Ayrıca müdürlüğün yardımlarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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