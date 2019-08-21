İzmit Belediyesi encümeni toplandı

21.08.2019 19:58

İzmit Belediyesi, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında haftalık encümen toplantısını gerçekleştirdi.



İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında toplanan İzmit Belediyesi encümeninde Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne ait 7 madde karara bağlandı. Encümen toplantısı belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından encümene gelen Gündoğdu Mahallesi 160 ada 12 numaralı parselde 27.44 metrekarelik alanın yola terki onaylandı. Gündoğdu Mahallesi 790 ada 2 numaralı parselde ifraz, ihdas ve tevhid haritası onaylandı. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce yapılan incelemelerde Gültepe Mahallesi Kırkmeşe Sokak 24 numaralı parsel Durmuş Ay tarafından yapılan kaçak ilave inşaata bin 162 TL cezai işlem uygulandı.



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce encümende görüşülen Gündoğdu Mahallesi 753 ada 3 numaralı parsel Edenya Yapı İnşaat'ın yaptığı 32. ve 42. Madde gereğince 2 bin 477 bin TL'lik cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapının ruhsata bağlanmasına karar verildi. Hacı Hızır Mahallesi 4162 ada 12 numaralı parselde Erdin Kuru adlı vatandaşın yaptığı ruhsatsız havuz mühürlendi. Projeye aykırı yapılan işleme göre 2 bin 863 T cezai işlem uygulandı. Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde Abdullatif Polat'a ait 2539 ada 6 ve 7 numaralı ticaret parsellerin tevhidi onaylandı. Durhasan Mahallesi'nde Adem Arıcan ve Levent Arıcan'a ait 422 ada 14 numaralı parselin ifrazı onaylandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA