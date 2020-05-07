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İzmit Belediyesi Dikimevi, Çınar Kadın Kooperatifi için üretecek

İzmit Belediyesi Dikimevi, Çınar Kadın Kooperatifi için üretecek
07.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:33

Krona virüs sürecinde sağlık çalışanları için maske üreten İzmit Belediyesi Dikimevi, Çınar Kadın Kooperatifi için hem üretecek, hem kazandıracak.

Krona virüs sürecinde sağlık çalışanları için maske üreten İzmit Belediyesi Dikimevi, Çınar Kadın Kooperatifi için hem üretecek, hem kazandıracak.

İzmit Belediyesi. Fatma Kaplan Hürriyet, salgın sürecinde maske üretimi için kurdukları dikimevini, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi'ne devrettiklerini açıkladı. Korona virüs salgınının henüz başında, belediyenin öz imkanlarıyla kurulan İzmit Belediyesi Dikimevi, salgın sürecinde ciddi çalışmalara imza atarak gönüllü kadınların gayretleriyle özellikle sağlık çalışanının maske ihtiyacını karşıladı. İzmit Belediye BaşkanıFatma Kaplan Hürriyet, önceki gün İzmit Belediyesi Dikimevi'ni ziyaret ederek, resmi olarak kuruluşu gerçekleşen İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu üyeleriyle bir araya geldi. Kadın istihdamına katkı sunma, geçim ihtiyaçlarını maddi ve manevi iyileştirme gayesiyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifinin ürettiği ürünlerin satışına internet ve anlaşmalı marketlerden başladıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Koronavirüs salgınında sağlık çalışanları ve halkımıza maske desteği sağlamak için kurduğumuz dikimevimizi, kooperatifimize devrederek kadın istihdamına sağladığımız katkıyı arttıracağız" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana özellikle kadınlara, kadınların el emeklerine İzmit Belediyesi olarak çok değer verdiklerini söyleyen Başkan Hürriyet, "Hem üreten belediye olarak, hem üreticileri destekleyen bir belediye olarak her platformda var gücümüzle bu alana çalışmaya gayret ediyoruz. Tabi kooperatifçiliğin özellikle insanların bireysel üretimlerini ve dayanışmayı bir araya getirdiğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Biz de kooperatifçiliği sosyal belediye olarak destekliyoruz. Bu vesileyle de kadın arkadaşlarımızla kooperatifçilik noktasında uzun süredir çalışıyorduk" diye konuştu.

"Koronavirüs salgını başlar başlamaz elzem ihtiyaç için hayata geçirdiğimiz dikimevimizi maske üretme için kurmuştuk" diyen Başkan Hürriyet, "İzmit'te hemen hemen bütün sağlık kuruluşlarına, hastanelere, ASM'lere maske desteği sağladık. İzmit Belediyesi Dikimevinden üretilen maskenin girmediği sağlık kuruluşu yok denecek kadar azdır. Salgın günlerinde üzerine düşeni yapan ve yapmaya da devam eden dikimevimizi Çınar Kadın Kooperatifimize devrediyoruz. Kadın kooperatifimiz salgın sürecinden sonra tekstil ürünleri üretip dayanışmayı güçlendirerek kadınların para kazanmasını, kadın istihdamı sağlanmasını, kadınların ev bütçelerine katkı sunmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

İzmit Çınar Kooperatifinin kurucu üyelerinden Gonca Berktay ise kadınların becerilerini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Kadınlarımızın becerileri doğrultusunda el sanatları, evlerinde yaptıkları ürünleri satmaları ile ilgili birçok kadınımızla irtibat halindeyiz. İzmit'imizin birçok köyünden ya da kent merkezinde kendi el emekleriyle ürettiği, ev bütçesine de katkı sağlayacak ürünlerini halkla buluşturacağız. Kadınlar hem üretecek hem kazanacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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