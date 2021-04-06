İzmit Belediyesi'den Ramazan yardımı
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İzmit Belediyesi'den Ramazan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmit Belediyesi'den Ramazan yardımı

İzmit Belediyesi, Kardeş Eller projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırseverler tarafından bağışlanan Ramazan paketi, iftar yemeği ve sıcak yemek ulaştıracak.

İzmit Belediyesi, Kardeş Eller projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırseverler tarafından bağışlanan Ramazan paketi, iftar yemeği ve sıcak yemek ulaştıracak.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Kardeş Eller projesi, hayata geçirdiği uygulamalarla halkın yanında olmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekipleri Kardeş Eller Projesi ile İzmitlilerin Ramazan sofralarına bereket getiriyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler İzmit'in internet sitesine girerek bağış yapabilirler. İzmit Belediyesi ayrıca yemeğini pişirme konusunda güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmıyor. 5 Nisanda başvuruları başlayan ve 9 Nisan'a kadar sürecek olan destek kampanyasında İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü arayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, talepte bulunabiliyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'den Ramazan yardımı
İzmit Belediyesi'den Ramazan yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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