İzmit Belediyesi dayanışmayı "Kardeş Eller" projesi ile sürdürecek
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İzmit Belediyesi dayanışmayı "Kardeş Eller" projesi ile sürdürecek

İzmit Belediyesi, hayata geçireceği "Kardeş Eller" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından karşılanmasını sağlayacak.

İzmit Belediyesi dayanışmayı
05.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:42

İzmit Belediyesi, hayata geçireceği "Kardeş Eller" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından karşılanmasını sağlayacak.

İzmit Belediyesi, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği "Dost Eller", gıda kolisi, askıda gıda, sıcak yemek dağıtımı gibi projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinesinde yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek. Hayata geçirilen "Kardeş Eller" projesi ile İzmit Belediyesi, İzmit'te yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve hayırsever vatandaşlar arasında bir köprü görevi üstlenecek. İzmit'te yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak ve gönüllerine dokunmak isteyen İzmit Belediyesi, yapılacak olan başvurular sonrasında talebi uygun bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm vatandaşları dayanışmaya davet etti.

İzmit Kardeş Eller projesi ile vatandaşlar, ihtiyaç duyduğu birçok konuda destek alma başvurusunda bulunabilecek. İzmit halkı, İzmit Belediyesi tarafından aktif hale getirilen internet sitesinden "Destek almak istiyorum" butonuna tıklayarak ev eşyası, yakacak, giyim, eğitim, gıda, sağlık, bebek malzemesi, kira ödemesi ve askıda fatura desteği gibi alanlarda destek başvurusu yapabilecek. Destek almak istedikleri alanları seçen vatandaşlar ihtiyaç değerlendirme formunu doldurarak destek alma başvurusunu tamamlayacak. Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilgili ikamet adresine yapılacak sosyal inceleme sonucunda destek almaya uygun bulunan vatandaşlarla iletişime geçilecek.

Projeye destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarında internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Bağışçılar siteye ulaştıktan sonra ana sayfada bulunan "Destek Vermek İstiyorum" butonuna tıklayarak destek vermek istediklerini alanları belirleyebilecek. İzmit Belediyesi ekipleri, başvurusunu tamamlayan bağışçılarla en kısa süre içerisinde iletişim kuracak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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