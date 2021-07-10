İzmit Belediyesi, bisiklet turuna davet etti

Yarın bisiklet turu düzenleyecek olan İzmit Belediyesi vatandaşları bisiklet sürmeye davet etti.

Yarın bisiklet turu düzenleyecek olan İzmit Belediyesi vatandaşları bisiklet sürmeye davet etti.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, halkın spora teşvik edilmesi, çocuklara bisiklet sporunun sevdirilmesi ve sağlıklı bir İzmit için bisiklet turu düzenliyor. Yarın saat 09.00'da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti'nden startı verilecek. Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan etkinlik Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de sona erecek. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu etkinliği için tüm İzmitlileri ve bisiklet severleri Yahya Kaptan'dan başlayacak bisiklet turuna katılmaya davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı