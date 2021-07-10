İzmit Belediyesi, bisiklet turuna davet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Belediyesi, bisiklet turuna davet etti

İzmit Belediyesi, bisiklet turuna davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yarın bisiklet turu düzenleyecek olan İzmit Belediyesi vatandaşları bisiklet sürmeye davet etti.

Yarın bisiklet turu düzenleyecek olan İzmit Belediyesi vatandaşları bisiklet sürmeye davet etti.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, halkın spora teşvik edilmesi, çocuklara bisiklet sporunun sevdirilmesi ve sağlıklı bir İzmit için bisiklet turu düzenliyor. Yarın saat 09.00'da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti'nden startı verilecek. Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan etkinlik Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de sona erecek. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu etkinliği için tüm İzmitlileri ve bisiklet severleri Yahya Kaptan'dan başlayacak bisiklet turuna katılmaya davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış Sezen Aksu Petek Dinçöz Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmit Belediyesi, bisiklet turuna davet etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 18:37:02. #1.14#

title