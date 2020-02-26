İzmit Belediyesi başvuruları internet üzerinden alacak
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İzmit Belediyesi başvuruları internet üzerinden alacak

İzmit Belediyesinde, yeni personel başvuruları bundan sonraki süreçte internet sayfası üzerinden alacak.

26.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:48
İzmit Belediyesi başvuruları internet üzerinden alacak

İzmit Belediyesinde, yeni personel başvuruları bundan sonraki süreçte internet sayfası üzerinden alacak.


İzmit Belediyesi, işe alımlarda başvuruların yapılması adına internet sayfası kurdu. İzmit Belediyesi tarafından açılacak tüm iş ilanları bundan böyle, belediyenin kariyer sayfası olan kariyer.izmit.bel.tr adresinden yayınlanacak. İlgili ilanlara başvurmak isteyen tüm yurttaşlar, bu adres üzerinden başvuruda bulunup, kendi özgeçmişlerini de oluşturabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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