İzmit Belediyesi, Alzheimer Yaşam Evi'nde KOÜ ile ortak çalışacak
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İzmit Belediyesi, Alzheimer Yaşam Evi'nde KOÜ ile ortak çalışacak

İzmit Belediyesi, Alzheimer Yaşam Evi'nde KOÜ ile ortak çalışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ile yapacağı protokolle yakın zamanda hizmete geçireceği Alzheimer Yaşam Evi'ndeki hizmet kalitesini arttıracak.

İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ile yapacağı protokolle yakın zamanda hizmete geçireceği Alzheimer Yaşam Evi'ndeki hizmet kalitesini arttıracak.

İzmit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden Alzheimer hastalarını her açıdan desteklemek için Alzheimer Yaşam Evi'ni yakın zamanda hayata geçirecek. İç tefrişat ile peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelinen ve açılışı için gün sayan Alzheimer Yaşam Evi'nin hizmet kalitesini arttırmak adına alanında uzman isimlerle yapılan değerlendirme toplantıları da devam ediyor.

Son detaylar görüşüldü

Alzheimer Yaşam Evi'nin faaliyete geçtikten sonra yaşlılara daha iyi hizmet verebilmesi için yapılan toplantıda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Ünal Önsüz bir araya geldi. Alzheimer Yaşam Evi bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda, yaşam evi ile ilgili son detaylar masaya yatırıldı.

Üniversite ile ortak çalışma

Toplantıda, İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı arasında yapılacak protokolün son detayları konuşuldu. İmzalanacak protokol kapsamında Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Alzheimer hastası yaşlıların Alzheimer Yaşam Evi'ne uygunluğunu değerlendirilecek. Zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik-resim gibi sanatsal aktivite alanlarının yer aldığı Alzheimer Yaşam Evi, bir sosyal hizmet uzmanı, bir hemşire ve bir yaşlı bakım teknikeri ile hizmet verecek. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Alzheimer Yaşam Evi'nde KOÜ ile ortak çalışacak
İzmit Belediyesi, Alzheimer Yaşam Evi'nde KOÜ ile ortak çalışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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