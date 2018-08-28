İzmit Belediyesi Akaryakıt İstasyonu Sattı

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu 8 milyon 50 bin TL'ye satıldı.

İzmit Belediyesi encümen toplantısı Encümen Başkanı Cemil Kanpara önderliğine yapıldı. Encümen toplantısında, muhammen bedeli 8 milyon TL olan Yeşilova Mahallesi'nde Gündoğdu yolu üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonu ihaleyle 8 milyon 50 bin TL'ye satıldı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde 4 adet pompanın bulunduğu benzin istasyonunda motorin ve LPG satışının yanı sıra yağ değişimi, oto yıkama ve market de bulunuyor. - KOCAELİ