İzmit Belediye Başkanı kimdir?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? Gündemde yer alan siyasetçiler arasında Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer alıyor. İşte, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Fatma Kaplan Hürriyet, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İzmit Belediye Başkanı kimdir? Peki Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

İzmit Belediye Başkanlığı görevin Fatma Kaplan Hürriyet yer alıyor.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Mart 1982'de Çerkezköy'de dünyaya geldi. Babasının ismi Şaban, annesinin ismi Nutfiye'dir. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitimine devam ediyor.

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Barosu'na bağlı serbest Avukat olarak çalıştı. 25. Dönem Kocaeli Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu. 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak seçildi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Batı Trakya Türkleri Derneği, Trakya İlleri Derneği, Makedonya Göçmenleri Derneği, Balkan Türkleri Derneği ve İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği üyesi.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli birinci sıradan aday gösterilen Hürriyet üçüncü dönemde de TBMM'ye girdi. 27. dönemde de 26. dönemde olduğu gibi TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak seçildi.

2019 Türkiye yerel seçimleri için İzmit Belediye Başkalığı için CHP'den aday gösterildi. Yapılan seçimlerde oyların %49,92 sini alan Hürriyet İzmit belediye başkanı seçilmiş ve 15 Nisan 2019 tarihinde görevine başlamıştır.

İngilizce bilen Fatma Kaplan Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir.