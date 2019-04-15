- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını aldı

Yüzlerce vatandaş, mazbatasını alan başkan ile belediye binasına yürüdü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet.

"Bana verdiğiniz destekle, güvenle bugün buradayız"

KOCAELİ - Mazbatasını alan İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, yüzlerce vatandaşla birlikte belediye binasına yürüyerek görevi devraldı.

Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart yerel Seçimleri'ni kazanarak İzmit Belediyesi başkanı oldu. Seçimler sonrasında yapılan itirazların İzmit İlçe Seçim Kurulu tarafından karala bağlanmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün Kocaeli Adliyesi'nde mazbatasını Kocaeli Adalet komisyonu başkanı Muhittin Paça'dan aldı. İzmit belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i mazbatası alışı sırasında vatandaşlar yalnız bırakmadı. Kocaeli Adliyesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerindeki meşalelerle Hürriyet'i bekledi. Büyük bir coşku arasında mazbatasını alan Hürriyet ile birlikte yüzlerce vatandaş, İzmit Belediyesi binasına yürüdü.

Eski Başkan Doğan'dan görevi devraldı

Vatandaşlar ile birlikte Belediye binasına yürüyen Hürriyet, Belediye başkanlığı makamında görevi İzmit Belediyesi eski başkanı Nevzat Doğan'dan devraldı. Görevi devreden Doğan, Hürriyet'e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Kaplan, görevi devraldıktan sonra, kendisini Belediye binası önünde bekleyen binden fazla vatandaşla buluştu. Mazbatasını almasını meşaleler ve marşlarla kutlayan vatandaşlara seslenen Hürriyet'i parti yönetimi ve CHP milletvekilleri, eşi ve çocukları yalnız bırakmadı. Yaptığı konuşmasında İzmit'e en iyi şekilde hizmet için verebilmek için çalışacaklarını ifade eden Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin kapısının ayrım yapmadan herkese açık olacağını ifade etti.

"Bana verdiğiniz destekle, güvenle bugün buradayız"

Vatandaşların vermiş olduğu destekle seçimi kazandıklarını belirten Hürriyet, "Allah'a şükürler olsun ki kimsenin yüzünü kara çıkartmadık. Allah iyi hizmetler etmeyi nasip etsin. Bugün herkesten çok heyecanlıyım. 15 yıl sonra dertlere derman olmak, bu kadar insanı güldürüyor olmak, onlarının umudunu boşa çıkartmamış olmak benim için onurdur. Bütün İzmitliler'e, hiç ayırt etmeden herkese çok teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destekle, güvenle bugün buradayız. Girilmez denilene hep birlikte beraber gireceğiz. Sizleri makamımızda ağırlayacağız. Bu zorlu süreçte bizlere sahada, her yerde ciddi destekler veren siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ailem bana desteklerini esirgemedi. Bir kez daha onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Konuşması sırasında vatandaşlardan gelen tezahüratlar karşında duygulandığını belirten Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan duaların ardından güvercin uçurtarak sahneden ayrılan Hürriyet, daha sonra makamında vatandaşları ağırlayarak, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA