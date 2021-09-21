İzmit Balören ve Kabaoğlu köylerine futbol sahası - Haberler
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İzmit Balören ve Kabaoğlu köylerine futbol sahası

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İzmit Balören ve Kabaoğlu köylerine futbol sahası

Şehir merkezi ile kırsal alan arasındaki farkı, uygulamaları ve hizmetleriyle en aza indiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor.

Şehir merkezi ile kırsal alan arasındaki farkı, uygulamaları ve hizmetleriyle en aza indiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit'in Balören ve Kabaoğlu köylerine birer adet modern futbol sahası inşa ediliyor.

SAHA DOLGULARI YAPILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşasına geçtiğimiz günlerde başlanan Balören ve Kabaoğlu köylerindeki sahaların zemindeki dolgu çalışmaları tamamlandı. Balören köyündeki saha 20x40 metre, Kabaoğlu köyündeki saha ise 30x50 metre ölçülerinde olacak. Her iki sahada da şu an çevre imalatları yapılıyor.

İL GENELİNDE YAPILIYOR

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ilçe merkezlerindeki gibi sportif faaliyetler yapabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki birçok köyde basketbol, voleybol ve futbol sahaları inşa ediyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar vatandaşın takdirini kazanıyor.

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Haber: İzmit Balören ve Kabaoğlu köylerine futbol sahası - Haberler
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