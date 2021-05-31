İzmit Bağdat ve Zincirlikuyu Caddelerine aşınma asfaltı serildi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde ve Zincirlikuyu caddelerinde aşınma asfaltı serimi yaptı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında geçtiğimiz yıl binder asfalt serimi yapılan Bağdat ve Zincirlikuyu Caddelerinde yol konforunu arttırıcı, yolun son kat asfaltı olan aşınma asfaltı serimi çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında araç trafiğin olmamasını fırsat bilerek trafiği aksatmadan çalışmalarını yaptı.

M. ALİ PAŞA BAĞDAT CADDESİ

Kandıra Kavşağı'ndan M. Ali Paşa Cami önüne kadar olan 550 metre uzunluğundaki İzmit Bağdat Caddesi'nde 150 metre bordür, 2 bin 970 ton pmt serimi ve 3 bin 310 metrekare baskı beton imalatı, ayrıca 663 metreküp kaldırım kazısı ve 265 metreküp kaldırım dolgu çalışması yapılmıştı. Caddede şimdi de asfaltın son katmanı olan aşınma asfaltı serimi de gerçekleştirilmiş oldu.

800 TON ASFALT

Bağdat Caddesi'ne 800 ton aşınma asfaltı serildi. Yola plent miks temel, binder asfalt serimi sonrası belirli bir süre geçtikten sonra yol konforunu arttırmak için son kat aşınma asfaltı da serilerek cadde vatandaşın hizmetine sunuldu.

İZMİT ZİNCİRLİKUYU CADDESİ

İSU tarafından yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle üst yapısı bozulan Zincirlikuyu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından tüm caddede pmt ve binder asfalt serimi gerçekleştirmişti. Şimdi de asfaltın son katı olan 800 ton aşınma asfaltı serilerek yol konforu arttırıldı. Üstyapı çalışmalarına araç ve yaya trafiğinin olmamasını fırsat bilerek hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve kent içi ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak için asfaltlama çalışmaları ile yolları yeniliyor.

Kaynak: Bültenler