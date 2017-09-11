İzmit Atık Su Kuyusuna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

İzmit'te açık bırakılan yaklaşık 2 metrelik atık su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.



Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Hacer Keleş'e ait inek otladığı sırada halı yıkama atölyesinin atık su kuyusuna düştü. Hacer Keleş ineğinin kuyuya düştüğü haberini alınca hemen olay yerine geldi. Hacer Keleş ve vatandaşlar hayvanı düştüğü kuyudan çıkartamayacaklarını anlayınca itfaiyeden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce kuyudaki suyu çekti. Daha sonra halatları bağlayan ekipler kuyu kenarlarına hayvanı kesmesin diye halı yerleştirdi. İş yeri çalışanları ile itfaiye ekipleri bağlanan halatlarla hayvanı çekerek kuyudan çıkardı. İnek sakatlanmadan sahibine teslim edildi.