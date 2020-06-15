İzmit 17 Ağustos Bulvarı'nda yol onarımı
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İzmit 17 Ağustos Bulvarı'nda yol onarımı

İzmit 17 Ağustos Bulvarı'nda yolların bozulan kısımlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt yama serildi.

İzmit 17 Ağustos Bulvarı'nda yol onarımı
15.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:18

İzmit 17 Ağustos Bulvarı'nda yolların bozulan kısımlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt yama serildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların araçları ile seyahat ederken rahat etmek için yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi'ne çalışan ekipler, İzmit ilçesi 17 Ağustos Bulvarı'nda tespit edilen noktalarda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında bulvar üzerinde doğal nedenlerden dolayı bozulan noktalar ekipler tarafında belirlenerek onarım çalışması öncesi kazı işlemleri gerçekleştirildi. Kazı çalışması sonrası bozulan noktalar ekipler tarafından yama asfaltı serimi yapıldı.

Ulaşımı olumsuz olarak etkileyen noktaların yenilenmesi ile yolun konforu da artmış oldu. Vatandaşlar hayata geçirilen onarım çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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