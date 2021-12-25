İzmirspor'un konuğu Salihli
Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alarak 18 puan toplayan ve averajla 3'üncü sırada yer alan zirve ortaklarından İzmirspor, yarın ilk yarının son haftasında evinde 8 puanlı Salihli Belediyespor'la karşılaşacak.
AYDIN (DHA) - Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alarak 18 puan toplayan ve averajla 3'üncü sırada yer alan zirve ortaklarından İzmirspor, yarın ilk yarının son haftasında evinde 8 puanlı Salihli Belediyespor'la karşılaşacak. Yeşilyurt Sahası'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Lider Aliağa Futbol'un Manisaspor'a konuk olacağı, 2'nci sıradaki Çiğli Belediyespor'un Bölmespor'u ağırlayacağı grupta Sivaslı Bld evinde Torbalıspor'la karşılaşacak.
1'inci Grup'ta Tire 2021-İscehisar, Ahmetli Bld-Kınık Bld, Sandıklı-Bornova FK, Yunus Emre Bld-Bolvadin, Torosgücü-Hacırahmanlı, 3'üncü Grup'ta Muğlaspor- Aydın Yıldız, Çine-Yatağan, Alaçatı-Sökespor, Aydın BŞB-Bornova Yeşilova maçları oynanacak. Tüm müsabakalar saat 14.00'te başlayacak.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri