İzmirspor'da sporcular takımdan ayrılıyor
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İzmirspor'da sporcular takımdan ayrılıyor

15.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:50
İzmirspor'da sporcular takımdan ayrılıyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden İzmirspor'da maddi sıkıntılar nedeniyle serbest kalan oyuncuların kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden İzmirspor'da maddi sıkıntılar nedeniyle serbest kalan oyuncuların kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off oynamaya hak kazandıktan sonra koronavirüs pandemisiyle sezonun durdurulmasıyla bir üst lige alınan lacivert-beyazlılar, ödemeleri yapamayınca voleybolcularını kaybetti. Yönetimin bu gelişme üzerine ligde yola altyapı oyuncularıyla devam etme kararı aldığı belirtildi.İzmirspor'da antrenör Giray Taygun Yıldırım da görevini bırakırken, takımın başına yardımcı antrenör Hasan Kılıç geçti. Altyapı oyuncularının yeni çıkan profesyonel lisanslarının erteleme maçında geçersiz sayılması nedeniyle 9 Aralık'taki Mehmet Erdem Marmara Akademi deplasmanında 3-0 hükmen mağlup sayılan İzmirspor, 12 Aralık'ta evinde gençleriyle çıktığı randevuda Edremit Belediye Altınoluk'a 3-0 yenildi. Ligde oynadığı 9 müsabakada 2 galibiyeti bulunan İzmirspor, 9'uncu sırada yer alıyor. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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