İzmirlilerin kötü koku tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmirlilerin kötü koku tepkisi

İzmirlilerin kötü koku tepkisi İZMİR'de, Meles Çayı'nın denize döküldüğü bölgede dereye bırakılan kanalizasyon atıkları, havaların ısınmaya başlaması ile etrafa pis koku yaymaya başladı.

İzmirlilerin kötü koku tepkisi
14.06.2020 00:20 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:24


İzmirlilerin kötü koku tepkisi
İZMİR'de, Meles Çayı'nın denize döküldüğü bölgede dereye bırakılan kanalizasyon atıkları, havaların ısınmaya başlaması ile etrafa pis koku yaymaya başladı. Vatandaşlar her yıl yaşanan koku sorununa çözüm bulunmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
İzmir Körfez'e akan derelerde, kirlilik kaynakları bir türlü kurutulamadığı için kötü kokular yaymaya devam ediyor. Kanalizasyon atıklarının körfeze akmaya devam etmesi nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Meles Deltası'ndan denize akan kirli su, havadan da görüntülendi. Meles Deltası'ndaki piknik alanına gelen vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu soruna bir türlü çözüm bulamadı. Her yıl çeşitli çalışmalar yapıldığı söyleniyor ancak hiçbir şey değişmiyor. Sıcaklar daha da bastığında kokudan durulmuyor. Denizin renginden bile bu kirlilik ortada. Bu sorun artık çözülsün" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
'BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNSUN'
İzmirli olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ömer Yalçın (32), bu konunun çözüme ulaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, "İzmir'de çocukluğumdan beri bitmek, tükenmek bilmeyen bir koku sorunu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışması söz konusu değil. 20 yıl önce arıttıklarını söylüyorlar ama biz hala bu kokuyu çekiyoruz. Özellikle hava sıcaklıkların artışıyla koku daha da yoğunlaşıyor. Bu bölge İzmirlilerin gelip hafta sonlarını geçirebileceği güzel bir yer olmasına rağmen koku engel oluyor. Meles buraya akıyor ve bütün pislik burada. Akan sudan dolayı kirlilik, denizin renginden de anlaşılıyor. Deltanın bütün pisliği deniz ile birleştirmekte. Bütün İzmir halkını olduğu gibi doğal yaşamı da etkiliyor. İzmirliler olarak çok rahatsızız. Buralardaki denizde yaşayan bir canlı da kalmadı. Bu konuyla ilgili bir an önce çare bulunmasını ve İzmir'in bu sorundan kurtulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'KOKU ÇEVRE İLÇELERDEN HİSSEDİLİYOR'
Güzel havanın tadını çıkarmak için Meles Deltası'na geldiklerini ifade eden Recep Karabay (48), kokudan duramadıklarını belirtip, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür konulara daha fazla el atmasını istiyoruz. Birkaç gündür Balçova'ya gidiyorum orada insanlar piknik yapıyor, oturuyor ama hiç koku yok. Meles Deltası'na geldiğimizde yoldan geçerken ağır bir koku var, özellikle sıcaklar bastırdığında bu koku Çamdibi'ne kadar geliyor. Buraya da bir çözüm bulunması lazım. Aslında oturduğumuz ilçeye yakın çok güzel bir alan. Çocuklarımızla biraz kafamızı dinlemek, vakit geçirmek istiyoruz ama bu şartlar altında yaz boyunca gelmemiz mümkün değil, düzenleme şart. Aşırı sıcaklarda kokudan durulmuyor. Koku Bayraklı'ya kadar geliyor" dedi.
'KIYIDA YÜRÜMEK İSTEDİM, KOKUDAN GERİ DÖNDÜM'
Kokudan rahatsız olduğunu belirten ve deniz kıyısının da çok kirli olduğunu dile getiren vatandaşlardan Kezban Karabay (42), "Bu koku özellikle son 3-4 senedir çok yoğunlaştı. Rüzgar estiğinde kokudan durulmuyor. Çok büyük problem ve bir an önce çözülmesini istiyoruz. Deniz baya kirli. Deniz kıyısında yürümek istedim ama kokudan duramadım" derken, Mehmet Sevinç (45) ise, "Havalar daha da ısındığında burada hiç oturamazsanız, kimse gelmez. Umarım hava sıcakları iyice artmadan çalışmaları bitirerek bu kötü kokudan İzmirlileri kurtarırlar. Geçen gün çok sıcak olduğunda koku daha da berbat hale gelmişti" dedi. Ayşe Sevinç (35) de, "Bu kokunun en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz. Yakın olduğu için gelmeyi tercih edeceğimiz bir yer ama koku nedeniyle çok gelemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Haber
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Haber
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Türk Karar Kadın
Şu an buradasınız: İzmirlilerin kötü koku tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 00:35:37. #1.15#
title