İzmirlilerin kötü koku tepkisi
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İzmirlilerin kötü koku tepkisi

İZMİR'de, Meles Çayı'nın denize döküldüğü bölgede dereye bırakılan kanalizasyon atıkları, havaların ısınmaya başlaması ile etrafa pis koku yaymaya başladı.

İzmirlilerin kötü koku tepkisi
13.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:48

İZMİR'de, Meles Çayı'nın denize döküldüğü bölgede dereye bırakılan kanalizasyon atıkları, havaların ısınmaya başlaması ile etrafa pis koku yaymaya başladı. Vatandaşlar her yıl yaşanan koku sorununa çözüm bulunmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İzmir Körfez'e akan derelerde, kirlilik kaynakları bir türlü kurutulamadığı için kötü kokular yaymaya devam ediyor. Kanalizasyon atıklarının körfeze akmaya devam etmesi nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Meles Deltası'ndan denize akan kirli su, havadan da görüntülendi. Meles Deltası'ndaki piknik alanına gelen vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu soruna bir türlü çözüm bulamadı. Her yıl çeşitli çalışmalar yapıldığı söyleniyor ancak hiçbir şey değişmiyor. Sıcaklar daha da bastığında kokudan durulmuyor. Denizin renginden bile bu kirlilik ortada. Bu sorun artık çözülsün" sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

'BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNSUN'İzmirli olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ömer Yalçın (32), bu konunun çözüme ulaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, "İzmir'de çocukluğumdan beri bitmek, tükenmek bilmeyen bir koku sorunu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışması söz konusu değil. 20 yıl önce arıttıklarını söylüyorlar ama biz hala bu kokuyu çekiyoruz. Özellikle hava sıcaklıkların artışıyla koku daha da yoğunlaşıyor. Bu bölge İzmirlilerin gelip hafta sonlarını geçirebileceği güzel bir yer olmasına rağmen koku engel oluyor. Meles buraya akıyor ve bütün pislik burada. Akan sudan dolayı kirlilik, denizin renginden de anlaşılıyor. Deltanın bütün pisliği deniz ile birleştirmekte. Bütün İzmir halkını olduğu gibi doğal yaşamı da etkiliyor. İzmirliler olarak çok rahatsızız. Buralardaki denizde yaşayan bir canlı da kalmadı. Bu konuyla ilgili bir an önce çare bulunmasını ve İzmir'in bu sorundan kurtulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.'KOKU ÇEVRE İLÇELERDEN HİSSEDİLİYOR'Güzel havanın tadını çıkarmak için Meles Deltası'na geldiklerini ifade eden Recep Karabay (48), kokudan duramadıklarını belirtip, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür konulara daha fazla el atmasını istiyoruz. Birkaç gündür Balçova'ya gidiyorum orada insanlar piknik yapıyor, oturuyor ama hiç koku yok. Meles Deltası'na geldiğimizde yoldan geçerken ağır bir koku var, özellikle sıcaklar bastırdığında bu koku Çamdibi'ne kadar geliyor. Buraya da bir çözüm bulunması lazım. Aslında oturduğumuz ilçeye yakın çok güzel bir alan. Çocuklarımızla biraz kafamızı dinlemek, vakit geçirmek istiyoruz ama bu şartlar altında yaz boyunca gelmemiz mümkün değil, düzenleme şart. Aşırı sıcaklarda kokudan durulmuyor. Koku Bayraklı'ya kadar geliyor" dedi.'KIYIDA YÜRÜMEK İSTEDİM, KOKUDAN GERİ DÖNDÜM'

Kokudan rahatsız olduğunu belirten ve deniz kıyısının da çok kirli olduğunu dile getiren vatandaşlardan Kezban Karabay (42), "Bu koku özellikle son 3-4 senedir çok yoğunlaştı. Rüzgar estiğinde kokudan durulmuyor. Çok büyük problem ve bir an önce çözülmesini istiyoruz. Deniz baya kirli. Deniz kıyısında yürümek istedim ama kokudan duramadım" derken, Mehmet Sevinç (45) ise, "Havalar daha da ısındığında burada hiç oturamazsanız, kimse gelmez. Umarım hava sıcakları iyice artmadan çalışmaları bitirerek bu kötü kokudan İzmirlileri kurtarırlar. Geçen gün çok sıcak olduğunda koku daha da berbat hale gelmişti" dedi. Ayşe Sevinç (35) de, "Bu kokunun en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz. Yakın olduğu için gelmeyi tercih edeceğimiz bir yer ama koku nedeniyle çok gelemiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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