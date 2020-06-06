"İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran normalleşme süreci sonrası İzmir'de yaşayan vatandaşların büyük bölümünün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirterek uyardı.

06.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran normalleşme süreci sonrası İzmir'de yaşayan vatandaşların büyük bölümünün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirterek uyardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her gün yaptığı faaliyetleri "Başkan'ın Günlüğü" ismiyle sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Soyer, burada yaptığı açıklamada, 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber İzmirli vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Maskematiklerimizden birinin Bölge İdare Mahkemesi girişinde faaliyete geçtiğini ifade eden Soyer, "Önümüzdeki hafta sıra Bayraklı Adliyesinde. Adliye çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Soyer, uyardı: "Asıl görevin bize düştüğünü gösteriyor"

İzmirlilerin büyük bölümünün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini ifade eden Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz maskeye gelmişken salgın konusuna bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Hafta sonu için devleti yönetenlerin aldığı, ardından iptal ettiği karar aslında salgının bittiğini değil önlem için asıl görevin bize düştüğünü gösteriyor. Haftalar süren kısıtlamanın ardından gelen yeni süreçte ne yazık ki İzmirlilerin büyük bölümünün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini üzülerek görüyorum. Elbette hepimiz bu dönemde çok sıkıldık; ama kendimizin, ailemizin, hepimizin sağlığı için maske-hijyen-fiziki mesafe kurallarına uyarak yaşamamız gerekiyor; ayrıca kullanılan maskelerin sağa-sola gelişi güzel atılması toplum sağılığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor ve çevre kirliliğine neden oluyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: "İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:23:39. #1.15#
title