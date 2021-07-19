İzmirlilere 18,5 milyon liralık bayram desteği
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İzmirlilere 18,5 milyon liralık bayram desteği

İzmirlilere 18,5 milyon liralık bayram desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da vatandaşlara desteğini sürdürüyor. 48 bin 270 haneye toplam 12 milyon lira nakit yardımında bulunan Büyükşehir'in bayram desteği 18,5 milyon liraya ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Kurban Bayramı'nda da sürüyor. Bu yıl Kurban Bayramı desteğini 18,5 milyon liraya çıkaran Büyükşehir, nakdi yardımın yanı sıra gıda paketleriyle de hane halkının ihtiyaçlarına yanıt veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bayramda 31 bin 160 haneye gıda paketi dağıtacak. Yine 48 bin 270 haneye 250'şer lira nakit desteği veren belediyenin bu yardımlarının toplamı 12 milyon lirayı buldu.

3 bin 500 kutu kavurma dağıtılacak

Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise 3 bin 500 kutu kavurma ve kuzu kemik suyu dağıtılacak. Vatandaşın sofrasına ulaşan gıda paketleri ve kavurmanın maliyeti 6,5 milyon lirayı buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir diğer desteği de çocukları kapsıyor. Çocukların bayram kıyafetleri, Giysi Noktası ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla karşılanabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı boyunca verdiği sosyal destek miktarı 66,5 milyonu nakit olmak üzere 115 milyona liraya ulaştı. - İZMİR

İzmirlilere 18,5 milyon liralık bayram desteği
İzmirlilere 18,5 milyon liralık bayram desteği
İzmirlilere 18,5 milyon liralık bayram desteği
İzmirlilere 18,5 milyon liralık bayram desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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