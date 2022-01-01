İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'nda müzik eşliğinde girdi

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar ve turistler akşam saatlerinden itibaren alana geldi.

Polis ekipleri, meydanın girişlerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, ekipler tarafından arandıktan sonra alana alındı.

Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Geri sayarak yeni yıla adım atan vatandaşlar, müzik eşliğinde bir süre eğlendi.