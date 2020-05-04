İzmirliler yasağın ardından benzinlik marketlerine koştu

İzmirliler yasağın ardından benzinlik marketlerine koştuKORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar benzinlik marketlerine akın etti.

İzmirliler yasağın ardından benzinlik marketlerine koştu

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar benzinlik marketlerine akın etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona ermesinin ardından İzmirliler benzinlik istasyonlarındaki marketlere koştu. Sigara ve içeçek ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Kuyruklardaki bazı vatandaşların maske takmaması da dikkat çekti.

Kaynak: DHA