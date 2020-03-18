İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı
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İzmir

İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı

İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı İzmir'de mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yerini buldu.

18.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:55
İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı

İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı

İZMİR - İzmir'de mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yerini buldu. ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 oranında azaldı.

İzmir'de korona virüs tehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili oluyor. İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar sonucunda toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 51,3 oranında azaldı. 3 Mart 2020 Salı günü tüm toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı 1 milyon 846 bin 112 iken, bu değer 17 Mart 2020 Salı günü 899 bin 474'e geriledi.

Çalışanların beşte ikisi binmedi

İzmir'de otobüs ulaşımının yanı sıra toplu ulaşım elektronik ücret toplama sistemini de işleten ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre okulların kapalı olması nedeniyle öğrenci ve öğretmen binişlerindeki azalma yüzde 80'leri buldu. Başta 65 yaş üzeri yurttaşlar olmak üzere serbest ve indirimli kart sahiplerinin biniş sayılarında da yüzde 60'tan fazla düşüş görüldü. Ağırlıklı olarak özel sektör çalışanlarının oluşturduğu tam biniş yapanların sayısı da yüzde 38,6 oranında azaldı.

Dezenfeksiyon ve temizlik sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şubesi ekipleri, İZBAN ve metro istasyonları, otobüs aktarma merkezleri ile tramvay duraklarında gece yaptıkları rutin dezenfeksiyon çalışmalarına gündüz mesailerini de ekledi. Her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs aktarma merkezleri sürekli dezenfekte ediliyor. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler ise sefer sonlarında otobüslerin hijyenini sağlıyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışırken, otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına, personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtıldı.

Bilim Kurulu önlemleri açıklamıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bilim Kurulu, hastalığın yayılmasının engellenmesi için toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan tedbirleri açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Kendimizin olduğu kadar, birbirimizin de sağlığını korumakla sorumluyuz. Bu nedenle mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın" çağrısında bulunmuştu.

İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı

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