İzmirliler, soluğu piknik alanlarında aldı
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İzmirliler, soluğu piknik alanlarında aldı

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı, yaklaşık 2 aylık aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından piknikçilerle doldu taştı.

İzmirliler, soluğu piknik alanlarında aldı
07.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:17

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı, yaklaşık 2 aylık aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından piknikçilerle doldu taştı. Otizmli öğrencisi ile sahile gelen yaşam koçu Muhammed Demiröz de karantina sürecinin en çok otizmli bireyle ve ailelerini etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber iptal edilen hafta sonu günleri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmirliler, soluğu piknik alanlarında ve sahillerde aldı. Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı da piknikçilerle doldu. Havanın güzel olması ve kısıtlamanın kaldırılmasını fırsat bilen İzmirliler, Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanını doldurdu. Kimi aileler piknik yaparken, kimileri de sahil kenarında yürüyüşe çıktı. Bazı çocuklarda denize girerek keyif yaptı. Korona virüsü önlemleri nedeniyle mangal yapmanın yasaklandığı İnciraltı Kent Ormanına ellerinde mangal malzemeleriyle gelen aileler, zabıta ve polis araçlarından yapılan anonsları duyunca mangal yakmaktan vazgeçti.

"KISITLAMA KALKINCA KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Eşi ve çocuklarıyla beraber İnciraltı Kent Ormanı'na gelen Özge Pehlivanlar, "Kısıtlama kalkınca kendimizi dışarı attık. Yeşillik bir yere temiz hava alalım istedik, çocuklarımız çok bunaldı. Kendimiz duruyoruz ama çocuklarımızı zapt etmesi çok zor oldu. Temiz havayı bulmuşken değerlendirmek istedik. Önlemleri de elimizde geldiğince almaya devam ediyoruz. Dezenfektan kullanıyoruz, maske takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce biter diye umut ediyoruz" dedi.

"HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL ANLAMDA ZORLU SÜREÇ YAŞADIK"

Özge Pehlivanların eşi Soner Pehlivanlar da, salgın süreci bizim için gerçekten çok zorlu geçiyor. Hem ekonomik anlamda hem de sosyal yaşantı anlamında gerçekten çok zorlu bir süreç yaşadık. Bugün de Cumhurbaşkanımızın kısıtlamayı kaldırması sayesinde dışarı çıkabildik. Çocuklarla ve eşimle beraber sahile gelelim dedik. İnşallah bu zor günleri kolay bir şekilde atlatırız. Küçük kızım geçen sene Temmuz ayında doğdu. Bir şeylerin yeni yeni farkına varmaya başladığı zamanlarda korona virüs yüzünden eve hapis olduk. Balkona çıkardığımızda bile küçük kızım balkon demirlerini bırakmıyor. Yarınımız bugünümüzden kötü olmasın, şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"HEM ÇOCUKLAR İÇİN HEM BİZİM İÇİN İYİ BİR MOTİVASYON OLDU"

Torunları ve çocuklarıyla beraber hava almak için İnciraltı Kent Ormanı'na gelen Haydar Demiröz ise uzun zaman sonra çok rahatladıklarını belirterek, "Torunlarım 'Dede bizi gezmeye götür' diye arıyorlardı. Salgından dolayı dışarı çıkamadık. Bu hafta kısıtlamanın kaldırılmasıyla beraber torunlarımda pikniğe geldik" dedi. Haydar Demiröz'ün kızı Sevgi Soylu da, "Evde yaklaşık 2 aydır çok bunalmıştık. Çocukları evde tutmak çok zorlaştı. Salgın sürecinde evdeki terasımızda oyunlarını oynadılar ama bugün dışarı çıkmaları iyi oldu. Hem çocuklar için hem bizim için iyi bir motivasyon oldu" şeklinde konuştu.

KARANTİNA SÜRECİ EN ÇOK OTİZMLİ BİREYLER VE AİLELERİNİ ETKİLEDİ

18 yaşındaki otizmli birey İsmetcan Karakaya da, 2 ay aranın ardından dışarı çıktı. İsmetcan'ın yaşam koçu Muhammed Demiröz, karantina sürecinin otizmli bireyler ve aileler için çok daha zorlu olduğunu söyledi. Demiröz, "2 aydır İsmetcan evde zor bir süreç yaşadı. Bu süreci ailesiyle en iyi şekilde geçirmeye çalıştı; ama olumsuz davranışları da yeniden ortaya çıkmaya başlamıştı. İsmetcan özel sporcular arasında başarılı bir sporcu, Türkiye'de dereceleri var. Evde durarak hem spordan uzak kaldı hem de psikomotor becerileri zayıfladı. Kilo almaya başladı ve davranışlarında olumsuzluklar vardı. Şimdi dışarıya çıkınca biz yeniden eğitimlerimize başladık. Dışarıdayken rehabilite oluyor. İsmetcan'ın en sevdiği yer İnciraltı Kent Ormanı. Burada beraber yürüyoruz, suya bakar, taş atar. Sosyal hayata ona da bir yer bulundurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan - Ali Gözeten/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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