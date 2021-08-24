İzmirliler şiire doyacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür kenti haline dönüştürme hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ilk kez "Şiir Hatları" projesini hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür kenti haline dönüştürme hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ilk kez "Şiir Hatları" projesini hayata geçiriyor. İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu sorumlusu İzmirli şair yazar Namık Kuyumcu'nun koordinasyonluğuyla yapılandırılan "Şiir Hatları", İzmirli 40 şairi, müzik eşliğinde şiir severlerle buluşturuyor. İki ay sürecek şiir etkinliklerine şiir severler ücretsiz olarak katılabilecek.

Pandemide kültür ve sanat üreticilerine destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM), Uluslararası Aktivist Sanatçılar Derneği'nin de içinde olduğu İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu işbirliğiyle İzmirli şairleri de yalnız bırakmadı. İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu sorumlusu İzmirli şair yazar Namık Kuyumcu'nun koordinasyonluğuyla yapılandırılan "Şiir Hatları" İzmirli 40 şairi, şiir severlerle müzik eşliğinde buluşturuyor. Ücretsiz şiir Hatları Etkinliği, Bergama Vapuru, Alsancak İskele, Bostanlı Rekreasyon Alanı ve Gezici Kütüphane'nin hizmet verdiği en fazla kitap okuyan köylerde yapılacak.

Eylül'de İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kültür Zirvesi'nin bileşenlerinden biri olan projenin ilk etkinliği 25 Ağustos 2021'de Bergama Vapuru'nda başlayacak. Bergama Vapuru'nda gerçekleştirilecek etkinlikler için vapur 19: 30'da Üçkuyular İskele'den hareket edecek. Etkinlik Ağustos ve Eylül ayları boyunca sürecek.

Şiir hatlarında şiir severler ile şiirlerini Namık Kuyumcu, Ayşen Deniz Onaral, Hüseyin Ferhad, Hülya Deniz Ünal, Gülçin Sahilli, M. Mahzun Doğan, Fatma Aras, Gökhan Taner Günsan, Emel Kayalı, Mutlucan Güvendir, Ahu Neda Olsoy, Neval Savak, Mehmet Sarsmaz, Şaduman Balkan, Aydın Uysal, Özlem Tezcan Dertsiz, Esen Çelik, Ece Apaydın, Sabahattin Umutlu, Neslihan Yalman, Açelya Büşra Özdirek, Önder Birol Bıyık, Nesrin Kültür Kiraz, Erkan Karakiraz, Aslıhan Tüylüoğlu, Özgün Ergen, İlker Kılıçer, Özgür Zeybek, Eylem Sürer, Halil İbrahim Özbay, Ayşen Sarıbaş, Gamze Cantürk, Seçil Avcı, Nedim Yaşar Gürsoy, Dilek Özkan, İlker İşgören, İsmail Afacan, Olcay Özmen, Altay Ömer Erdoğan ve Emel Öztürk paylaşacak.

Kaynak: Habermetre