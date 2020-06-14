İzmirliler piknik yapıp, mangal yaktı İZMİRLİLER, hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle piknik alanlarını doldurdu.

İZMİRLİLER, hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle piknik alanlarını doldurdu. İnciraltı Kent Ormanı'nda piknik yapanlar, denize de girdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle, hafta sonunda piknik alanları ve sahiller doldu. Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı da piknikçilerin akınına uğradı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen İzmirliler, aileleriyle birlikte mangal yakarak zaman geçirdi. Kimi vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Vatandaşlardan bazıları ise denize girdi.

Piknik yapan vatandaşlardan Cemre Celgin (23), "Koronavirüs bizi psikolojik olarak çok etkiledi. Haftanın altı günü çalışıyorum. Pazar günleri de evde vakit geçirdim ama çok zor bir süreçti. Kısıtlamalar kalkınca biz de arkadaşlarımızla birlikte buluştuk, mangal yakacağız" dedi.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle salgın sürecinde ilk defa dışarı çıktığını dile getiren Yıldız Erdoğdu (49) ise, "Kısıtlama sonrası ilk defa dışarı çıktığım için aşırı tedirginim. Sadece çay içmeye geldik ama nasıl içeceğimi düşünüyorum. Çok nefessiz havasız kaldık. Herkes dikkatli olmalı. Korkuyoruz" diye konuştu. Denizin ve ormanın kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren Selin Ayaydın (31) çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA