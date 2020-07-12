İzmirliler piknik alanlarını doldurdu İZMİRLİLER sıcak havayı fırsat bilip piknik alanlarına akın etti.

İZMİRLİLER sıcak havayı fırsat bilip piknik alanlarına akın etti.

Kentte her hafta olduğu gibi bu hafta da Çiçekliköy, Yamanlar, İnciraltı Kent Ormanı mangal yapanlarla doldu. İnciraltı Kent Ormanı'na Kayseri'den teyzesini getirdiğini söyleyen Gülhanım Çiftçi (22), "Burada piknik yaptıktan sonra pazar alışverişine gideceğiz. Çok mutluyuz. Günümüz çok güzel geçiyor" dedi. Pandemi sürecinde arkadaşlarıyla birlikte kafeleri değil açık alanları tercih ettiklerini söyleyen Esra Atalay da (23), "Sosyal mesafeye dikkat ederek piknik yapıyoruz ancak ileri taraflar daha da kalabalıktı. Arkadaşlarımızla kahvaltı yaptık. Bir iki saat sonra da kalkacağız. Arkadaşlarımızla ancak açık alanlar da kısa süreli görüşüyoruz. Keyfimiz yerinde" diye konuştu. Nurgül Uslu (37) de, "Sabah erken geldik. Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Vaktimiz çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla geldik. Çocuklar burayı çok seviyor. Birazdan da evimize döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA