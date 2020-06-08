İzmirliler, önlemlerle kütüphanelerden faydalanmaya başladı İZMİR'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı tutulan kütüphaneler, alınan önlemlerle ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı.

İZMİR'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı tutulan kütüphaneler, alınan önlemlerle ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla birçok kurumun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Restoran, AVM, spor salonu ve kütüphane gibi vatandaşların toplu halde bir araya geldikleri birçok kurum, bu süreçte kapalı kaldı. Türkiye'nin virüs karşısında başarılı yürütülen mücadelenin ardından normalleşme süreci başladı. Kapalı kalan birçok sektör tekrar hizmete açıldı. Öğrenciler, araştırmacılar veya tez hazırlayanlar da bilgi edinmek için kütüphanelerin yolunu tuttu.

TEDBİRLER ALINDI, İZOLASYON SAĞLANDIYeni dönemde kütüphanelerde de önlemler alındı. Kurumun girişine dezenfektanlar konulurken, ateşleri ölçülerek içeriye girenler, burada sosyal mesafe aralığına göre dizayn edilen masalarda oturtuluyor. Ozon teknolojisine sahip çoklu kitap sterilizasyon cihazıyla gün içinde dokunulan kitaplar dezenfekte ediliyor.'TEHLİKEYE ZOR, ANCAK GEÇTİĞİNE ÇABUK İKNA OLDULAR'Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, "Kütüphaneler okuyucu varsa anlam kazanır. Okuyucular yaşatır kütüphaneleri. Koronavirüs nedeniyle birkaç aydır hasrettik okuyucumuza. Şimdi normalleşme süreciyle yavaş yavaş okuyucumuz kapımızı çalmaya başladı. İnsanlarımız koronavirüsün büyük tehlikesine zor ikna oldu. Ancak tehlikenin geçtiğine kolay ikna oldular. Tedbirleri bırakmamamız lazım. Kurumsal olarak bizlerin, bireysel olarak tüm insanların tedbirleri sürdürmesi lazım" dedi. Milli Kütüphane olarak çeşitli önlemler aldıklarını belirten Puğ, girişte ateş ölçüldüğünü, maske kullanıldığını, sosyal mesafe kuralına uyulduğunu ve kitapların temizliğinin sterilizasyon cihazlarıyla sağlandığını belirtti. Pandemi döneminde İzmir'deki kütüphane sayısının yetersizliğinin de ortaya çıktığını kaydeden Puğ, "Zaten okuyucu kapasitesine hizmet yetmiyordu. Milli Kütüphanemiz tıka basa dolu olup, okurlar ayakta beklerdi. Bu dönem gelenlerin sayısını yarı yarıya azaltmış bulunmaktayız. Bunun için hem dijital haber ciliğin artması hem daha sağlıklı yararlanacağımız kütüphane binalarımızın artması gerekmektedir. Yine hatırlatalım. Her ne kadar kurumsal olarak biz önlemlerimizi alırsak alalım, önce kişilerin kendi önlemini alması, dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA