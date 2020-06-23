İzmirliler maske takma kuralına uymadı İZMİR'de maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen, akşam saatlerinde sahil kenarı ile bark ve bahçelere giden çocuğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşların maske takmadığı görüldü.

İZMİR'de maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen, akşam saatlerinde sahil kenarı ile bark ve bahçelere giden çocuğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci ile rehavete kapılan vatandaşların tedbirlere dikkat etmemesi sonucu vaka sayısında artış gözlenen İzmir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maske takılmaması halinde cezai işlem uygulanacağının belirtilmesine rağmen, bu akşam saatlerinde İzmir'de sahil boyu ile park ve bahçelere giden vatandaşların yine maske takmadığı görüldü. Özellikle genç kesimin çocuklukta olduğu park ve bahçelerde sosyal mesafeye de dikkat edilmediği gözlendi.

Kaynak: DHA