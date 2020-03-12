İzmirliler 'Koronavirüs'ten korumak için maske takmaya başladı İzmirliler 'Koronavirüs'ten korumak için maske takmaya başladı İZMİRLİ vatandaşlar,Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk 'Koronavirüs' vakasını açıklamasının ardından maske takarak önlem aldı.

İzmirliler 'Koronavirüs'ten korumak için maske takmaya başladı İZMİRLİ vatandaşlar,Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk 'Koronavirüs' vakasını açıklamasının ardından maske takarak önlem aldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de bir vatandaşta 'Koronavirüs'nün görüldüğü yönünde yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar önlem almaya başladı. İzmir'de hergün binlerce vatandaşın güzergah olarak kullandığı Halkapınar Metro İstasyonu'nda, Koronavirüs'ten korunmak için maske takan insanların olduğu görüntülendi. Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanan bazı vatandaşlar, maske takarak virüse karşı önlem aldı. Öte yandan, çoğu vatandaşın henüz herhangi bir önlem almadığı görüldü.

Kaynak: DHA