İzmirliler kısıtlamasız cumartesi günü Kordon'a akın etti

İzmir'de vatandaşlar, aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi günü Alsancak'taki Kordon'a akın etti, her yer tıklım tıklım doldu.

İzmir'de vatandaşlar, aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi günü Alsancak'taki Kordon'a akın etti, her yer tıklım tıklım doldu.

Korona virüsü haritasında turuncu renk ile yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de, kısıtlamasız ilk cumartesi günü hareketlilik yaşandı. İzmirliler, aylar sonra kısıtlamanın ilk kez uygulanmadığı cumartesi günü sahil kesimlerini doldurdu.

Vatandaşlar, özelikle Alsancak'ta bulunan Kordon'a akın ederek kalabalık görüntüler oluşturdu. Çimlere oturan İzmirliler, kısıtlamasız cumartesi gününün keyfini çıkardı, her yer tıklım tıklım doldu. Öte yandan oluşan yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi. İzmir polisi de, denetime çıkarak vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı