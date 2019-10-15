İzmirliler'in anılarında kalan selluka çiçeğinin, bahçeleri sarması için çabalıyorlar

15.10.2019 09:32

İZMİR'de Türk sanatları atölyesi işleten Pelin Uğur, sosyal medyadan ulaştığı kişilerle birlikte unutulmuş İzmir çiçeği sellukayı yeniden hatırlatmak adına 'Sellukalar sarsın bahçelerimizi' adıyla bir proje başlattı. Narin çiçekleriyle bir sarmaşık türü olan sellukayı yaygınlaştırmak için paneller düzenleyerek ücretsiz tohum dağıtan ekibin bir sonraki hedefi ise İzmir'de Selluka Festivali gerçekleştirmek.

İzmirlilerin çocukluk anılarının bir parçası olan, şarkılarda 'Selluka gibi sarılmak' sözleriyle geçen, görüntüsü kadar kokusu da etkileyici olan selluka çiçeğini anneanne, babaanne bahçelerinden bugüne taşımak için çabalayan Türk sanatları atölyesi işleten Pelin Uğur, sosyal medyada kurduğu sayfadan ulaştığı çiçekseverlerle 2 yıl önce 'Sellukalar sarsın bahçelerimizi' adıyla bir proje başlattı. Sellukayı yeniden İzmir'in sembolü haline getirmeyi amaçlayan proje kapsamında, okullarda ve çeşitli kurumlarda paneller düzenleyen, çiçeğin kolonyasını üreten, tablo ve takılar yaparak sanata dönüştüren ekip, sellukanın tohumlarını ücretsiz olarak dağıtıyor.

Kaynak: DHA