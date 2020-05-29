İzmirliler cuma namazı için Konak Meydanı'na akın etti
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İzmirliler cuma namazı için Konak Meydanı'na akın etti

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlere geçici olarak ara verilen camilerin yeniden açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazında vatandaşların tercihi Konak Meydanı oldu.

İzmirliler cuma namazı için Konak Meydanı'na akın etti
29.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:54

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlere geçici olarak ara verilen camilerin yeniden açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazında vatandaşların tercihi Konak Meydanı oldu.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, cemaatle namaz kılınmasına ara verilen camiler yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar, uzun bir aradan sonra bugün cuma namazı kıldı. İzmirliler, cuma namazını kılmak için tarihi Konak Meydanı'na akın etti. Meydanın girişleri barikatlarla kapatılırken, vatandaşlar içeriye tek tek alındı. Maskesi olmayan vatandaşlar alana alınmazken, tek tek ateş ölçümü de yapıldı. Alınan karar kapsamında namaz kılacak olan vatandaşlar seccadelerini kendileri getirirken, olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Meydana giren vatandaşlar, önceden belirlenen ve meydana çizilen sarı noktalar üzerinde sosyal mesafe kuralarına uyarak saf tuttu. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar Tarihi Konak Meydanı'nı doldurdu. Cuma namazından önce Hisar Camii Hatibi Selim Menteşeli ve Hisar Camii Müezzini Muzaffer Gülmez tarafından Kuran-ı Kerim okundu.Cuma hutbesinde de vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiği hatırlatıldı. Menteşeli'nin kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar, meydanı kontrollü bir şekilde terk etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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