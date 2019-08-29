İzmirliler büyük yangının yaralarını sarmak için bir araya geliyor

29.08.2019 08:07

"Ormanİzmir" buluşması için hazırlıklar tamam

30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00'da başlayacak İzmir Buluşması ile "İzmir küllerinden doğacak".

İzmirliler, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayan ve 53 saat sürdükten sonra 5 bin hektarlık bir orman alanını etkilediği belirlenen yangının yaralarını hep birlikte saracak. Halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen İzmir Buluşmaları'nın dördüncüsü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daveti üzerine "Ormanİzmir" başlığıyla yapılacak. Yoğun bir katılım beklenen toplantı, 30 Ağustos 2019 Cuma günü yangından etkilenen Efemçukuru Devedüzü Mevkii'nde yapılacak. Etkinliğin başlama saati ise 15.00.

Yangın yerinde piyano resitali

İzmir Buluşması'nın ardından dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, kısa bir konser verecek. Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü gündemle toplanacak. Toplantının yapılacağı alanda hazırlıklar yapılırken bölgedeki dokunun zarar görmemesi için de büyük özen gösterildi.

Henüz fidan dikimi yapılmayacak

Gerek fidan dikimi için gereken mevsim koşullarının oluşmaması gerekse alanın rehabilitasyon çalışmalarının sürmesi sebebiyle henüz bu aşamada dikim yapılmayacak. Bu konuda sosyal medya hesapları üzerinden gerekli duyuruları yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, fidan dikimlerinin ilerleyen süreçte farklı etkinliklerle gerçekleştirileceği yönünde hatırlatmada bulundu.

Kaynak: Bültenler