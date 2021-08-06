İzmirliler "bulanık" gökyüzüne uyandı
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İzmirliler "bulanık" gökyüzüne uyandı

İzmirliler 'bulanık' gökyüzüne uyandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı.

İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı.

Orman yangını çıkmış olabileceğinden endişelenen vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirimde bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.

Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."

Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İzmirliler 'bulanık' gökyüzüne uyandı
İzmirliler 'bulanık' gökyüzüne uyandı
İzmirliler 'bulanık' gökyüzüne uyandı
İzmirliler 'bulanık' gökyüzüne uyandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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