İzmirliler bu buluşmaları çok sevdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin geleceğini İzmirliler ile birlikte planlama hedefi doğrultusunda yaşama geçirdiği İzmir Buluşmaları'nın ikincisi "Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim" başlığıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar önümüzdeki 5 yılın sonunda tarım sektörü ve sağlıklı gıda adına nasıl bir İzmir hayal ettiklerini dile getirdi.

İzmir Buluşmaları adı verilen etkinliğin ilkinde Kültürpark'ın geleceğine ilişkin kentlilerin görüşlerine başvuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ikinci buluşmayı tarım ve gıda alanında gerçekleştirdi. Aralarında önemli uzmanların da yer aldığı çok sayıda İzmirli, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Buluşmaları, turizm, doğa ve bilgi toplumu gibi farklı konuları gündeme alarak devam edecek.

Kaynak: Bültenler