İzmirliler, alınan önlemlerle yeni dönemde kütüphanelerden faydalanmaya başladı İzmirliler, alınan önlemlerle yeni dönemde kütüphanelerden faydalanmaya başladıKORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı tutulan İzmir'deki kütüphaneler, alınan önlemlerle konuklarına hizmet vermeye başladı.

İzmirliler, alınan önlemlerle yeni dönemde kütüphanelerden faydalanmaya başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı tutulan İzmir'deki kütüphaneler, alınan önlemlerle konuklarına hizmet vermeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan Kovid 19 salgını sonrası sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla birçok kurumun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Restoran, AVM, spor salonu ve kütüphane gibi vatandaşların toplu halde bir araya geldikleri birçok kurum, bu süreçte kapalı kaldı. Türkiye'nin virüs karşısındaki mücadelesi başarılı bulununca hayatın normalleşme süreci başladı. Kapalı kalan birçok alan tekrar hizmete açıldı. Öğrenciler, araştırmacılar veya tez hazırlayanlar, bilgi edinmek için kütüphanelerin yolunu tuttu. Yeni dönemde kütüphanelerde önlemler alındı. Burada da vatandaşlar, ateşleri ölçülerek kütüphaneye alınmaya başlandı. Kurumun çeşitli yerlerine dezenfektanlar konuldu. Ayrıca sosyal mesafe aralığına önem verildi. Masalarda bir dolu, bir boş oturma düzenine geçilerek sosyal mesafe aralığı sağlandı. Bunun yanında kullanılan ozon teknolojisine sahip çoklu kitap sterilizasyon cihazıyla; gün içinde dokunulan kitaplar dezenfekte edildi.

Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, "Kütüphaneler okuyucu varsa anlam kazanır. Okuyucular yaşatır kütüphaneleri. Koronavirüs nedeniyle birkaç aydır hasrettik okuyucumuza. Şimdi normalleşme süreciyle yavaş yavaş okuyucumuz kapımızı çalmaya başladı. İnsanlarımız koronavirüsün büyük tehlikesine zor ikna oldu. Ancak tehlikenin geçtiğine kolay ikna oldular. Tedbirleri bırakmamamız lazım. Kurumsal olarak bizlerin. bireysel olarak tüm insanların tedbirleri sürdürmesi lazım" dedi.

Milli Kütüphane olarak çeşitli önlemler aldıklarını belirten Puğ, girişte ateş ölçüldüğünü, maske kullanıldığını, sosyal mesafe kuralına uyulduğunu ve kitapların temizliğinin sterilizasyon cihazlarıyla sağlandığını belirtti. Pandemi döneminde İzmir'deki kütüphane sayısının yetersizliğinin de ortaya çıktığını kaydeden Puğ, "Zaten okuyucu kapasitesine hizmet yetmiyordu. Milli Kütüphanemiz tıka basa dolu olup, okurlar ayakta beklerdi. Bu dönem gelenlerin sayısını yarı yarıya azaltmış bulunmaktayız. Bunun için hem dijital haberciliğin artması hem daha sağlıklı yararlanacağımız kütüphane binalarımızın artması gerekmektedir. Yine hatırlatalım. Her ne kadar kurumsal olarak biz önlemlerimizi alırsak alalım. Önce kişilerin kendi önlemini alması, dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA