İzmirliler, 90 dakika düzenlemesinin değişmesini istemiyor
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İzmirliler, 90 dakika düzenlemesinin değişmesini istemiyor

İzmirliler, 90 dakika düzenlemesinin değişmesini istemiyorİZMİR'de 11 Ağustos 2008'den bu yana '90 dakika' olarak bilinen tüm binişlerin fiyata dahil olduğu aktarma sisteminin tekrar düzenlenmesine tepki sürüyor.

15.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:55

İzmirliler, 90 dakika düzenlemesinin değişmesini istemiyor

İZMİR'de 11 Ağustos 2008'den bu yana '90 dakika' olarak bilinen tüm binişlerin fiyata dahil olduğu aktarma sisteminin tekrar düzenlenmesine tepki sürüyor. Yıllardır bu sisteme alışık olduklarını söyleyen vatandaşlar, tüm planlarını buna göre yaptıklarını belirterek eski düzenin devam etmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla ulaşımda 90 dakika uygulaması kaldırıldı. Toplu ulaşımdaki ilk biniş ücretleri tam tarifede 3.56 TL'den 3.46 TL'ye çekilirken, ücretsiz aktarmalar kaldırılıp birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50'şer kuruş ödenecek. Yeni uygulamaya tepki göstererek sosyal medyada örgütlenen İzmirliler, '90DakikamaDokunma' etiketiyle konuyu gündeme taşıdı. İzmir'de yaşayan Sezan Atasoy (25) da eski sisteme çok alıştıklarını ve beğendiklerini söyleyerek, "90 dakikama dokunmasınlar. Çünkü yarım saat için 1 lira önemli. Çünkü her gün bir sürü yere gidip geliyoruz. Bence 90 dakikaya dokunmasınlar. Eski hali bence daha iyi. Millet buna alışmış, eski sisteme dokunmasınlar" dedi. Hergün defelarca toplu ulaşımdan faydalandığını anlatan Engin Vatansever, "Sabah işe giderken, akşam eve gelirken toplu taşıma kullanıyorum. 90 dakikaya İzmir halkı alıştı. Çok tepki görecek. Herhalde vazgeçerler ve 90 dakika devam eder. İnsanlar alıştı günlük ulaşım planını ona göre yapıyor. Bu pandemi döneminde 3-5 lira bile önemli" diye konuştu.

AKTARMA YAPMAK ZORLAŞTI

Birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50'şer kuruş ödenmesine tepki gösteren Mert Saklı, "50 kuruş alınmasına gerek yok. Burada herkes geziyor, çıktıktan sonra. 90 dakikayla ben 4 durak gezdiğimi biliyorum. Ama bundan sonra herkes olduğu yerde kalacak aktarma yapmamak için. Aktarma yapmak zorlaştı. Yapacak bir şey yok. Herkes işten çıktıktan sonra 3 aktarma yapacak. İnsanları para vermek zorunda bırakıyorlar" dedi. Merve Çil, "90 dakika uygulamasının değişmesi kötü oldu. 40 kuruş zam geldi bir anda. 10 kuruş az basıyoruz ama sonra 50 kuruş basıyoruz. Böyle bir dönemde her gün toplu taşıma kullananlar için 40 kuruş az değil. Ben her gün 3 kere aktarma yapıyorum. Ben 1 TL ödeyeceğim. Zaten iki aktarmadan sonrası işime yaramayacak. 90 dakika uygulaması çok iyiydi. '90 dakikama dokunma' diyorum ben de. Gençliğimize dokunmayın" diye konuştu.Vatandaşlardan Berna Ekrem ise "Madem para alacaklarsa o zaman bize tek bir otobüsle gideceğimiz yöntem bulsunlar. Tek vesait olsun o zaman. Zaten çalışıyoruz, ücretimizi fabrikadan alıyoruz. Yanlış buluyorum. 90 dakika çok iyiydi. Ona bile uzun yolculuklar yaptığımızda zor yetişiyorduk. 5 dakika dolmadan binemiyordum, ona bile çok kızıyordum. Bazen 5 dakikayı geçmediği için çift basıyordum. Yanlış bir çalışma sistemi. İzmir için üzücü bir durum. Böyle bir şey olması çok doğru değil" dedi.

İzmirliler, 90 dakika düzenlemesinin değişmesini istemiyor

Kaynak: DHA

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