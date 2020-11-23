İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren HES kodu olmadan toplu ulaşım araçlarına binemeyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren HES kodu olmadan toplu ulaşım araçlarına binemeyecek

23.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:55
İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren HES kodu olmadan toplu ulaşım araçlarına binemeyecek

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 1 Aralık Salı gününden itibaren HES kodunu İzmirim Kart'la eşleştirmeyenler toplu ulaşımdan faydalanmayacak.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 1 Aralık Salı gününden itibaren HES kodunu İzmirim Kart'la eşleştirmeyenler toplu ulaşımdan faydalanmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işleminin "has.eshot.gov.tr" internet sitesinde devam ettiği belirtildi.

Bunun dışında Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında, Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında, Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerinde aktivasyon noktalarının oluşturulduğu bildirildi.

Eşleştirme için son tarihin 30 Kasım Pazartesi günü olduğu bildirildi.

Uygulamayla biniş bilgileri, günlük olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

İlgili Haberler

Kayseri'de toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi arttırıldı
Kayseri'de toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi arttırıldı
Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek
Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek
Manisa'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
Manisa'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Fatih Artman Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mert Günok Ozan Tufan Şenol Güneş Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Rusya Ak Parti Fahrettin Koca Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren HES kodu olmadan toplu ulaşım araçlarına binemeyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:58:36. #1.15#
title