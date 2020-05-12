İzmirli Zeynep evden çıkmadan Avrupa ikincisi Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması gelmesiyle yaşıtları gibi yaklaşık 2 aydır evden çıkamayan İzmirli 10 yaşındaki minik tekvandocu Zeynep Minel Ustaoğlu, evinden online katıldığı ilk uluslararası turnuvada Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması gelmesiyle yaşıtları gibi yaklaşık 2 aydır evden çıkamayan İzmirli 10 yaşındaki minik tekvandocu Zeynep Minel Ustaoğlu, evinden online katıldığı ilk uluslararası turnuvada Avrupa ikincisi olmayı başardı. Pandemi tüm dünyadaki spor organizasyonlarını durdururken Avrupa Tekvando Birliği (WTE) 1'inci Online Avrupa Açık Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda evlerinden İzmir'i temsil eden Nova Spor Kulübü'nün 4 küçük sporcusu da dünya çapında 75 ülkeden 1254 tekvandocunun katıldığı organizasyonda yarı finale çıkmayı başarırken, Zeynep ise gümüş madalyaya uzandı.

Kendi kategorisi olan 10-11-12 yaş minikler renkli kemerde 60 sporcu arasından önce yarı finale, ardından 8 isimle birlikte ilk sırayı elde ederek finale kalan İzmirli Zeynep, 7.14 puan alan ABD'li Evelyn Cheung'un kıl payı gerisinde 7.08 puanla ikinci oldu. Zeynep, sporcuların evlerinden online videolarda tekvando hareketlerini cimnastikle harmanlayıp sergilediği Poomsae Şampiyonası'nda kendi yaş grubundaki oylama sonuçlarını ailesiyle heyecanla takip etti. Daha önce 25 Ocak'ta katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda da 1 altın, 1 bronz madalya elde eden Zeynep, salgın kabusu yüzünden evden bile çıkamadığı dönemde ülkemize uluslararası arenada büyük gurur yaşattı. Zeynep'in madalya ve başarı belgesi kargoyla gelecek.

- İzmir

Kaynak: DHA