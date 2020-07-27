İzmirli YKS birincisi başarısını "evde kal"maya bağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmirli YKS birincisi başarısını "evde kal"maya bağladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Türkiye 1'incisi olan İzmirli Eren Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde geçirdiği sürede çok çalışarak başarıyı yakaladığını söyledi.

İzmirli YKS birincisi başarısını
27.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:52

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Türkiye 1'incisi olan İzmirli Eren Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde geçirdiği sürede çok çalışarak başarıyı yakaladığını söyledi.

İzmir'in Urla ilçesindeki özel bir vakfın fen lisesi öğrencisi Ceylan, bugün açıklanan AYT sayısalda tam puan alarak Türkiye birincilerinden birisi oldu.

Okuldan bu yıl mezun olan 18 yaşındaki Eren Ceylan, AA muhabirine, sonuca şaşırdığını ama sınavda derece yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ceylan, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs sürecinde evde geçirdiğim sürede çok çalışarak başarıyı yakaladım. Güzel bir sonuç bekliyordum ama birinci olduğumu öğrenince fazlasıyla şaşırdım. Çok mutluyum. Pandemi döneminde uzun süre evde olmak iyi geldi. Ben de zamanımı verimli kullandım. Eskiden günde daha az çalışırken, bu dönemde günde 12 saat çalışmaya başladım. Çalışmadan olmaz. Bu yıl gerçekten çok asıldım. Çünkü kendimi tanıyordum ve eksikliklerimin ne olduğu biliyordum. O yüzden eksik olduğum konulara ağırlık verdim. Şimdi bir tercih yapacağım bilgisayar mühendisliği ve elektrik-elektronik bölümlerini düşünüyorum."

Başarısında ailesinin yanı sıra hocalarının da emeği olduğunu dile getiren Eren Ceylan, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ceylan'ın öğretmenlerinden İbrahim Orhan da öğrencisini tebrik etti.

Öğrencisinin yeni tip koronavirüs sürecinde de disiplinli çalışmasından ödün vermediğini ifade eden Orhan, "Öğretmenleriyle hep iletişim halinde olduk, ona destek sunmaya çalıştık. Biz bu emeğin karşılığını alacağını biliyorduk. Eren hem ders çalışan hem de sosyal yönü çok kuvvetli bir öğrenci. Kendini çok iyi yetiştirdi. Pandemi sürecini de çok iyi değerlendirdi. Onun çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Politika
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına...
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Dünya
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Koronavirüse karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor
Koronavirüse karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fuat Oktay Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ozan Güven Serdar Ortaç Huysuz Virjin
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmirli YKS birincisi başarısını "evde kal"maya bağladı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 21:53:50. #1.14#
title