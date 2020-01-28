28.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:48

'İzmirli Teyzeler'den depremzedelere yardım

İZMİR'de, sosyal medya üzerinden tanışıp gönüllü olarak kurdukları grupla doğudaki köy okullarında okuyan öğrencileri ısıtmak için örgü yapan 'İzmirli Teyzeler' grubu, Elazığ'daki depremzedeler için harekete geçti. Grup, soğuk kış gününde depremzedeler için giyim ve gıda malzemelerinden oluşan 12 koli hazırladı.

'İzmir'de oturan 50- 65 yaşlarındaki yaklaşık 80 gönüllü kadın, 3 yıl önce sosyal medyada tanışıp, kendilerine 'İzmirli Teyzeler' adını verdikleri grubu kurdu. Bir araya gelen kadınlar, ördükleri ürünleri doğudaki köy okullarında eğitim gören öğrencilere gönderip, zorlu kış koşullarında ısınmalarını sağladı. 'İzmirli Teyzeler' şimdi de Elazığ'daki depremzedeler için kolları sıvadı. Grup, ayakkabı, mont, çocuk kıyafetleri ve battaniyelerin yanı sıra gıda malzemelerinden oluşan 12 koliyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Elazığ'a gönderdi.

'İzmirli Teyzeler' grubu olarak köy okullarındaki öğrencilere bere, boyunluk ve atkı ördüklerini anlatan grup üyesi Mukaddes Çevik, Elazığ'daki deprem felaketini duyar duymaz depodaki malzemeleri çıkardıklarını belirterek, "Sosyal medyada takipçilerimize duyurular yaptık. 3 gün içinde 12 koli malzeme topladık. Ayakkabı, mont, çocuk kıyafetleri ve battaniyeleri Elazığ'daki deprem bölgesine gönderiyoruz. Ben daha önce Van Erciş depremini yaşadım. Bu depremi duyunca aynı acıyı hissettim. Onların üşüdüğünü hissedip canımız acıdı. Bu gayretimiz de o hisle yapıldı. Denizde kum parçası olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ONLAR ORADA SOĞUKTA ÜŞÜYOR, BEN BURADA UYUYAMIYORUM'

Evinin kapısını her çarşamba 'İzmirli Teyzeler' grubuna açan Sevgi Vural (67) da yalnız oturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçen gün İzmir de sallandı. Tek başıma çok korktum. Elazığ'a büyük geçmiş olsun. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah böyle bir dert vermesin bir daha. Ben evimde uyuyamıyorum, onlar soğukta üşüyor diye. Bugün de yardım için toplandık. İnşallah devamı gelecek. Bu giyim malzemelerinin dışında kuru bakliyat, pirinç, bulgur, un, yağ, salça, şeker ve bisküvi gibi malzemeler topladık. Paylaşmayı bilirsek hayat daha güzel olur."

'DAMLAYA DAMLAYA KOCAMAN BİR GÖL OLUR'

Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Necmiye Uğur ise bu grubun içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni aradılar koşa koşa geldim. Çorbada biraz tuzum olursa ne mutlu bana. Ben de bereler ve yün getirdim. Gıda yardımına maddi destekte bulundum. Elimden bu kadar geldi" dedi.

Elif Kural da, "Çok huzurlu hissediyorum kendimi. Çok şükür bir telefonla kenetlenebiliyoruz. Elimizde ne varsa getirdik. Battaniye kışlık kıyafet topladık. Kardeşlerimize rabbim yardımcı olsun. Birkaç posta daha göndereceğiz. Damlaya damlaya kocaman bir göl olur" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Anneannesi Nilgün Ergül ile birlikte gelen en küçük üye 8 yaşındaki Ela Karabulut da destek vererek, "Ben 50 TL getirdim. Oradaki kişiler yiyecek alabilirler. Buradaki herkesi çok sevdim. Büyüyünce böyle çalışmak istiyorum. Depremi duyunca çok üzüldüm" dedi.

Grup üyesi Hülya Hallaçkoşanlar da şöyle konuştu:

"Akşam yatınca başım huzurlu yatıyorum. Elazığ'daki yaralılara şifa diliyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız belli, Allah kabul etsin yerine ulaştırsın."

Kaynak: DHA

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