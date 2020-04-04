İzmirli teknoloji firması sağlık çalışanlarına "koruyucu" oldu
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Organize Sanayi Bölgesi, İzmir, Sağlık

İzmirli teknoloji firması sağlık çalışanlarına "koruyucu" oldu

İzmir'de akıllı elektrik ve su sayacı üreten firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz koruyucu siperlik üretiyor.

04.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:06
İzmirli teknoloji firması sağlık çalışanlarına

İzmir'de akıllı elektrik ve su sayacı üreten firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz koruyucu siperlik üretiyor.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde akıllı elektrik ve su sayaçları üzerine faaliyet gösteren Luna Elektrik Elektronik firmasının yönetim kurulu başkanı Mustafa Karabağlı, sağlık çalışanlarının koruyucu siperliğe ihtiyacı olduğunu öğrenince bu konuda çalışma başlattı.

Piyasadaki korucuyu siperleri inceleyen Karabağlı, firmadaki mühendislerle görüşerek ürünü yapmak için kolları sıvadı.

Yapılan çalışmalar neticesinde hızlıca kalıbı çıkarılan koruyucu siperliğin seri üretimine geçildi.

Normal üretim düzenini etkilemeden hem sayaç hem de koruyucu siper üretmeye başlayan firma günde 10 binin üzerinde koruyucu siperlik yapıyor.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılan koruyucu siperlikten şu ana kadar yaklaşık 20 bin tanesi Türkiye'nin birçok noktasındaki sağlık kuruluşuna gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor.

"3 günde seri üretime geçtik"

Karabağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1991'de kurdukları firmada akıllı elektrik ve su sayaçları üretimi yaptığını söyledi.

Elektronik ve teknoloji üzerine yatırımları olduğunu aktaran Karabağlı, şunları kaydetti:

"Normalde maske veya siper üretimimiz yok ancak sağlık sektöründe böyle bir ihtiyaç olduğunu öğrenince çalışma başlattık. Mühendislerimiz kısa sürede yoğun bir çalışma yürüttü. 3 gün içerisinde de yaklaşık 10 bin siperlik üretir hale geldik. Tüm sağlık çalışanlarına koruyucu siperliği bedelsiz sağlamaya başladık. Talep eden tüm sağlık çalışanlarına da bunları göndermeye devam ediyoruz."

Şu anda 100 bin adet üretim yapmak için hazırlık yaptıklarını ifade eden Karabağlı, talebe ve ihtiyaca göre sağlık çalışanlarına yardım için bedelisiz olarak üretime devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık için yeni adımlar geliyor

Şu ana kadar Türkiye'nin birçok noktasına koruyucu siperlik gönderdiklerine değinen Karabağlı, "Sonuçta 3 boyutlu yazıcı günde 10-15 adet üretebiliyor. Arada çok ciddi farklar var. Biz neredeyse bin kat daha fazla üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sektörünün salgında ihtiyaç duyduğu elektronik ürünler üzerinde de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Karabağlı, çok kısa sürede bunun müjdesini de vereceklerini aktardı.

Sağlık çalışanlarına minnettar olduklarının altını çizen Karabağlı, "Milletin sokağa çıkmaya korktuğu bir ortamda virüslü hastalara hizmet verebilmek çok ulvi bir iştir. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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