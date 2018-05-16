İzmirli Tatlıcılardan Antep Fıstığındaki Fiyat Artışına Karşı Eylem

İZMİR'de fıstıklı baklava ve tatlı üretimi yapan yaklaşık 300 firma sahibi, Antep fıstığındaki fiyat artışları nedeniyle 400 satış noktasında 4 günlük eylem kararı aldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10'uncu Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi Meclis üyeleri, 17- 20 Mayıs günlerinde fıstıklı baklava üretmeyerek, fıstık fiyatlarını protesto etme kararı aldı. İZTO Meclis üyesi Veysel Murat ile birlikte basın açıklaması yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2017 yılı başlarında 60 lira olan fıstık fiyatlarının bugün karaborsa yüzünden 220 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Bu artışa karşın baklava sektöründe, tüketici düşünülerek, ürünlere zam yapılmadığını aktaran Özgener, "Ürün olduğu halde birkaç stokçunun fıstıkları stoklayarak piyasaya sunması serbest piyasa koşullarına uygun değil. Bu durumdan vatandaşlarla birlikte herkes büyük zarar görüyor. Buna seyirci kalamayız. Böylesine haksız bir kazanca karşı sektör olarak mücadele başlatacağız" dedi.

'İTHALATIN ÖNÜ AÇILACAK'

İTO üyelerinin 17- 20 Mayıs günlerinde fıstıklı baklava üretmeyip, fıstık fiyatlarını protesto kararı aldığını kaydeden Özgener, daha sonra gelişmelere göre yeni değerlendirme yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Fiyatlar yükselmeye devam eder ve buna karşın herhangi bir önlem alınmazsa sektör üretim, istihdam ve ihracat kayıplarıyla karşılaşabilir. Stokçuluk yaparak yüksek fiyatlarla satış yapan firmaların ilgili bakanlıklar tarafından denetlenmesi gerekir. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den fiyatlar makul seviyeye inene kadar destek sözü aldık. Aksi taktirde ithalatın önünü açacak düzenlemeler yapılacak. Biz ithalatın açılması taraftarı değiliz. Fiyatların yükselmesini istemiyoruz. Süreçte bir düzeltme olmazsa girişimlerimiz devam edecek."

'FİYATLARDA SUNİ ARTIŞ'

Gaziantep'in mutfağı ile ünü tescil edilmiş ve sofraların incisi olan fıstıklı baklavanın karanlık tablonun içine düştüğünü kaydeden İZTO Meclis üyesi Veysel Murat ise 1,5 yıl içinde fıstık fiyatlarının yüzde 250 yani 3,5 kat arttığını söyledi. Bu durumun hiçbir gerçekçi sebeple izah edilemeyeceğini savunan Murat, "Tatlı sektörü hem yarattığı istihdamla hem de kullandığı ham maddeler ve diğer yardımcı maddeler ile ülke ve bölge ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Baklava sektörümüzün en önemli ham maddelerinin başında gelen fıstıktaki aşırı ve suni fiyat artışları, baklava sektörünü tehdit eder duruma gelmiş ve biz baklava üreticilerini fıstıklı baklava üretimini durdurma kararını almaya zorlamıştır" diye konuştu.

Karaborsacı 5-10 fıstık tüccarı eliyle sektörün büyük tehdit altına girdiğini ileri süren Murat, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bu yıl fıstık mahsulünün bol olduğu bir yıl olarak gerçekleşecektir. Ancak ürün satıcıları piyasa oluşturmak adına kendi aralarında alışveriş yaparak, fiyatları suni olarak artırma gayreti içerisine girmişlerdir. Maalesef ki bu rakamlardan fıstık üreticileri değil vurguncular kazanç sağlamaktadır. Biz İzmirli tatlıcılar olarak fıstık fiyatlarındaki bu anlamsız artışı, ürünlerimize yansıtarak müşterilerimiz karşısında zor durumda kalmaktansa fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımız 17- 20 Mayıs arasında 400 satış noktasında uygulanacak ve istisnasız olarak fıstıklı baklava satılmayacaktır. Fiyatlar, yeni mahsul çıkana kadar 120 TL'lik makul seviyeye çekilmesinden, yeni mahsulle birlikte 70- 80 TL aralığına inmesi beklenmektedir. Fiyatalar beklentimizi karşılayana kadar boykotumuz devam edecektir. Fıstıkçılar 'Fiyatlar fora' diyorsa İzmirli tatlıcılar da üretime mola diyor."

İZTO Meclis üyesi Murat, bu süreçte fıstık yerine cevizli baklava üretimine devam edeceklerini belirterek, bu hareketin dalga dalga tüm şehirlerde başlayabileceğini dile getirdi.

- İzmir