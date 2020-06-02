İzmirli taksicilerden 'dakikalık araç kiralama' uygulamasına tepki
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İzmirli taksicilerden 'dakikalık araç kiralama' uygulamasına tepki

İZMİRLİ taksiciler, özel bir araç kiralama firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü'nün ortaklığıyla hayata geçirilen 'dakikalık araç kiralama' uygulamasının kendilerini mağdur ettiğini iddia etti.

İzmirli taksicilerden 'dakikalık araç kiralama' uygulamasına tepki
02.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:47

İZMİRLİ taksiciler, özel bir araç kiralama firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü'nün ortaklığıyla hayata geçirilen 'dakikalık araç kiralama' uygulamasının kendilerini mağdur ettiğini iddia etti. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, uygulamanın taksici esnafına darbe vurduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya destek vermesine tepki gösterdi.

Akıllı telefonlara indirilerek, dakikalık araç kiralama hizmeti sunan uygulama, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü ile özel bir araç kiralama firmasının iş birliğiyle şubat ayında hayata geçirildi. Kullanıcılar bu hizmet çerçevesinde, akıllı telefonlara indirilen bir uygulama yoluyla en yakın aracı sistem üzerinde beğenip gördükten sonra aracı kiralayabiliyor. Kiralanan aracın başına gelindiğinde ise telefonu algılayan otomobilin kilidi otomatik olarak açılıyor. Torpido gözünden anahtarı alan kullanıcı, aracı kullandıktan sonra güvenli bir yere park ederek kiralamasını sonlandırıyor. Kilometre bazlı ödemenin yapıldığı bu uygulamayı kullanan vatandaşlar, aynı zamanda İZELMAN otoparklarını da ücretsiz olarak kullanabiliyor. 200 araçla hizmete giren uygulamaya, kendi işlerine darbe vurduğu gerekçesiyle bazı taksiciler tepki gösterdi.

Uygulamadaki fiyatların daha yüksek tutulmasını ya da belediye desteğinin sona erdirilmesini talep ettiklerini söyleyen Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Taksi esnafımıza zarar verecek ve darbe vuracak bir uygulama. Bu konuyla ilgili bizim hiçbir görüşümüz alınmadı. Özel araba kiralıyorsunuz ve kamu hizmeti vermiyorsunuz. En azından fiyatları bu kadar düşük olmamalı. Şoförsüz olduğu için maliyeti düşürüyor. Bu nedenle bu uygulama, taksicilerle rekabet etme durumuna geldi. Fiyatları yüksek tutulmalı ya da belediye tarafından destek verilmemeli. Böylece taksici esnafının ekmeğini bölmesine son verilmesini istiyoruz. Şu anda 200 araç var ve bunların hepsinin dolu olduğunu görüyoruz. Bu da taksici esnafına çok büyük bir darbe vuruyor. Şu anda 200 arabayla taksicinin ekmeğini bölüyorken, yakında 1000 ya da 1500 arabayla işler daha da kötüye gidecektir. Bir an önce bunun önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.'TAKSİCİLERİN EKMEĞİNİ BÖLÜYOR'Yaklaşık 25 yıldır taksi şoförlüğü yapan taksi sahiplerinden Sezgin Özdemir, bu uygulamadan geri dönülmesini arzu ettiklerini belirterek, "Taksici esnafına sorulmadan yapılmış yanlış bir uygulama. Bizim şoförlerimiz var, hepsi evine ekmek götürüyor. Onların şoför maliyeti olmadan böyle bir taşımacılık yapması yanlış. Taksicilerin ekmeğini bölüyor. Bu uygulamadan geri dönülmesini bekliyoruz. İnşallah bu hatadan dönerler" diye konuştu.

8 yıldır taksi şoförlüğü yapan Ahmet Yalın ise, "Bu sistem hiç iyi değil. Tamamen şoförün ekmeğiyle oynuyor. Taksicileri mağdur ediyor. Bu uygulamadan memnun değiliz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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