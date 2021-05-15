İzmirli süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda mağdur olmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda mağdur olmadı

İzmirli süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda mağdur olmadı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, süt üreticilerinin Ramazan Bayramı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla mağdur edilmediğini söyledi.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, süt üreticilerinin Ramazan Bayramı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla mağdur edilmediğini söyledi.

Kocaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde "süt" üzerinden kirli siyaset yapma girişimlerinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Bazı tüccarların üreticilere, "Sütünüzü almayacağız, fiyatı düşüreceğiz." diye mesaj atarak baskı yaptıklarını savunan Kocaağa, "Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli ile görüştük. Pakdemirli'nin talimatıyla bayram öncesi üreticilerle bir toplantı yapıldı. Burada ilgili genel müdürümüz 1 kilogram sütün bile üreticinin elinde kalmayacağını ve alım yapanların destekleyeceklerini açıkladı. Nitekim öyle de oldu. Süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla mağdur edilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram öncesi tüm üreticilere "Sütün fiyatını düşürmeksizin alım yapmaya devam edeceğiz." diye mesaj attıklarını belirten Kocaağa, üreticilerin bayramı bayram gibi geçirmesini sağladıklarını kaydetti.

Süt alım fiyatlarının 2,82 liradan başladığını belirten Kocaağa, arife gününden itibaren tüm personelleriyle sütleri topladıklarını dile getirdi.

Arife gününden itibaren arayan tüm üreticilerin sütlerini aldıklarını vurgulayan Kocaağa bayramdan sonra da alım yapacaklarını vurguladı.

Kocaağa, "Ramazan Bayramı öncesi ve devamında bize ulaşan herkesten sütünü aldık. Alınmayan bir nokta kalmadı. Birlik üyesi olup olmayan herkesin sütünü aldık. Biz üretici için koşturuyoruz ama işin içine siyaseti sokmaya çalışıyorlar. Bizim siyasetle işimiz yok. Yeter ki üreticimiz mağdur olmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Uzun yıllar sonra ilk kez İzmir'de kurt görüntülendi
Uzun yıllar sonra ilk kez İzmir'de kurt görüntülendi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmirli süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda mağdur olmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:09:55. #1.15#

title